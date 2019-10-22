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РИА Новости
Культура

Моника Левински станет продюсером сериала о публичном позоре

14:02 22.10.2019
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© AP Photo / Lionel CironneauМоника Левински
Моника Левински
© AP Photo / Lionel Cironneau
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Моника Левински и Макс Джозеф станут продюсерами документального фильма "15 минут позора" (15 Minutes of Shame) для HBO, сообщает Variety.
Картина расскажет о людях, переживших публичное унижение.
Сама Моника побывала в такой ситуации в 1998 году, когда оказалась в центре скандала из-за сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном.
"Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта", — подчеркнула Сара Обри, которая возглавляет отдел оригинального контента в HBO.
Моника Левински
7 августа, 17:03Радио Sputnik
Моника Левински будет продюсировать сериал о скандале вокруг Билла Клинтона
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOМоника ЛевинскиБилл Клинтон
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