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РИА Новости

Песков подтвердил, что изменения в составе СПЧ были утверждены президентом

12:36 22.10.2019 (обновлено: 12:55 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Изменения в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласовываются и утверждаются президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не забывайте, что это Совет при президенте. Поэтому какие-либо изменения в составе Совета без согласования с президентом и без утверждения президента, конечно, невозможны", – рассказал Песков, добавив, что вопрос о том, были ли назначения инициированы Путиным или только поддержаны, затрагивает глубины рабочего процесса, которые не раскрываются.
Ранее судья Конституционного Суда в отставке Тамара Морщакова заявила РИА Новости, что приняла решение выйти из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, поскольку новое руководство СПЧ не договаривалось с ней о продолжении работы. Она пояснила, что поводом для принятия решения о выходе из совета для нее стала смена руководства.
"Это право любого члена Совета: или принимать участие, или отказаться от участия в работе Совета. Не стоит преувеличивать значение. Но можно только выразить сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа", – прокомментировал Песков уход Морщаковой.
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Отвечая на вопрос о том, является ли выведение из состава Совета политолога Екатерины Шульман, которая состоит в организации менее года, тоже ротацией или к ней есть претензии, Песков сказал: "Я бы сказал, что это тоже ротация".
"Состав Совета – это подвижный состав, это же не некая догма, поэтому, да, по разным причинам происходит обновление, в конечном итоге это, конечно, является согласованной позицией с главой государства", - отметил он, добавив, что не может назвать каких-то конкретных претензий к работе Шульман.
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СПЧТамара МорщаковаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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