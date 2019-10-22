Песков подтвердил, что изменения в составе СПЧ были утверждены президентом

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Изменения в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека согласовываются и утверждаются президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не забывайте, что это Совет при президенте. Поэтому какие-либо изменения в составе Совета без согласования с президентом и без утверждения президента, конечно, невозможны", – рассказал Песков, добавив, что вопрос о том, были ли назначения инициированы Путиным или только поддержаны, затрагивает глубины рабочего процесса, которые не раскрываются.

Ранее судья Конституционного Суда в отставке Тамара Морщакова заявила РИА Новости, что приняла решение выйти из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, поскольку новое руководство СПЧ не договаривалось с ней о продолжении работы. Она пояснила, что поводом для принятия решения о выходе из совета для нее стала смена руководства.

"Это право любого члена Совета: или принимать участие, или отказаться от участия в работе Совета. Не стоит преувеличивать значение. Но можно только выразить сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа", – прокомментировал Песков уход Морщаковой.

Отвечая на вопрос о том, является ли выведение из состава Совета политолога Екатерины Шульман, которая состоит в организации менее года, тоже ротацией или к ней есть претензии, Песков сказал: "Я бы сказал, что это тоже ротация".