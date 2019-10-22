Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопрос о том, продолжится ли договоренность США и Турции о прекращении огня в Сирии, стоит адресовать турецкой стороне, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
"Это надо спрашивать у турецкой стороны. Дело в том, что это был не договор, это была договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции. Сегодня произойдет обмен информацией между двумя президентами - Турции и России. После переговоров будет пресс-конференция, на которой они, наверное, внесут ясность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько вероятно продолжение договора о прекращении огня.
В ответ на вопрос о том, готова ли Россия разрешить турецким военным оставаться на территории Сирии, Песков отметил, что разрешение может дать только легитимное правительство Сирийской Арабской Республики. "Вы знаете, что единственными вооруженными силами, которые легитимно находятся на территории Сирии по обращению руководства Сирии, являются вооруженные силы Российской Федерации", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.