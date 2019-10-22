Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопрос о том, продолжится ли договоренность США и Турции о прекращении огня в Сирии, стоит адресовать турецкой стороне, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Это надо спрашивать у турецкой стороны. Дело в том, что это был не договор, это была договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции. Сегодня произойдет обмен информацией между двумя президентами - Турции и России. После переговоров будет пресс-конференция, на которой они, наверное, внесут ясность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько вероятно продолжение договора о прекращении огня.