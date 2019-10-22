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РИА Новости

Песков объяснил сложности с "нормандским саммитом"

12:32 22.10.2019 (обновлено: 13:56 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, действительно, нормандскому формату сейчас тяжело. Вы знаете, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон - участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время", - сказал Песков.
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Он добавил, что сроков проведения встречи нет. "Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что, вы тоже знаете позицию президента (Владимира) Путина, сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - добавил он.
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