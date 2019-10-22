Песков объяснил сложности с "нормандским саммитом"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, действительно, нормандскому формату сейчас тяжело. Вы знаете, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон - участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время", - сказал Песков.