В Германии произошла массовая драка между курдами и турками

МОСКВА/БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Около 60 человек участвовали в массовой драке между турками и курдами в городе Херне в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила полиция города Бохум.

По данным полиции, столкновения произошли около 22.00 (23.00 мск) в понедельник в районе улиц Шульштрассе и Виктор-Ройтерштрассе. Как отмечают СМИ, здесь находится Союз турецкой культуры города. Участники драки вооружились дубинками и рейками, у некоторых были ножи. Один человек получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Прибывшая на место полиция остановила драку при помощи перцовых баллончиков и частично изъяла орудия борьбы. Полиция опознала нескольких участников драки, но задержания не проводились.

"В связи с этим мы вновь призываем наших курдских и турецких сограждан не выражать свои эмоции посредством провокаций, агрессии и уж точно не насилием! Такое поведение неприемлемо. Нарушения будут и впредь последовательно влечь за собой наказание", - говорится в распространенном полицией Бохума пресс-релизе. В полиции подчеркнули, что стражи порядка и далее будут пристально следить за развитием ситуации в городе.

На прошлой неделе пять человек пострадали в результате беспорядков в ходе акции протеста курдов в Херне. Участники акции разгромили турецкое кафе. Полиция предполагает, что между этими инцидентами есть связь.

Отношения между общинами обострились после того, как президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.