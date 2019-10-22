Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:41Z
https://ria.ru/20191022/1560061443.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155958/83/1559588384_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_8269d13af15358bcca27de5bb5a96237.jpg
РИА Новости

В Германии произошла массовая драка между курдами и турками

12:30 22.10.2019 (обновлено: 13:41 22.10.2019)
1222
© AP Photo / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники немецкой полиции
Сотрудники немецкой полиции
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
Сотрудники немецкой полиции. Архивное фото
МОСКВА/БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Около 60 человек участвовали в массовой драке между турками и курдами в городе Херне в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила полиция города Бохум.
По данным полиции, столкновения произошли около 22.00 (23.00 мск) в понедельник в районе улиц Шульштрассе и Виктор-Ройтерштрассе. Как отмечают СМИ, здесь находится Союз турецкой культуры города. Участники драки вооружились дубинками и рейками, у некоторых были ножи. Один человек получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Прибывшая на место полиция остановила драку при помощи перцовых баллончиков и частично изъяла орудия борьбы. Полиция опознала нескольких участников драки, но задержания не проводились.
"В связи с этим мы вновь призываем наших курдских и турецких сограждан не выражать свои эмоции посредством провокаций, агрессии и уж точно не насилием! Такое поведение неприемлемо. Нарушения будут и впредь последовательно влечь за собой наказание", - говорится в распространенном полицией Бохума пресс-релизе. В полиции подчеркнули, что стражи порядка и далее будут пристально следить за развитием ситуации в городе.
На прошлой неделе пять человек пострадали в результате беспорядков в ходе акции протеста курдов в Херне. Участники акции разгромили турецкое кафе. Полиция предполагает, что между этими инцидентами есть связь.
Отношения между общинами обострились после того, как президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Жители сирийского города Камышлы бросают камни в американских военных
21 октября, 16:07Война в Сирии
Курды закидали американских военных помидорами
1083412
Обсудить 1
ГерманияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин призвал запустить широкий диалог курдов и правительства Сирии
РИА
Новости
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Песков прокомментировал инициативу Германии о зоне безопасности в Сирии
Набережная Ялты
В МИД оценили предложение Киева о переговорах по морской границе
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Лента
новостей
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
ВС Ирака призвали вывести из страны американские войска, покинувшие Сирию
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Песков назвал жестким обмен заявлениями между США и Турцией
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД России прокомментировали требование Киева о режиме тишины в Донбассе
Российская боевая авиация в Сирии
Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния