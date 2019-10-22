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РИА Новости

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

12:27 22.10.2019 (обновлено: 17:17 22.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Так, 23 октября в Москве и Подмосковье температура воздуха составит 11-16 градусов, возможны осадки и ветер. В четверг столбики термометров опустятся до девяти-четырнадцати градусов, такая погода сохранится до конца выходных.
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По прогнозам синоптиков, в Нижегородской и Кировской областях ожидается похолодание до плюс четырех-девяти градусов, дождь и мокрый снег.
При этом в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях станет чуть холоднее только к четвергу: температура составит от 12 до 17 градусов.
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