Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Так, 23 октября в Москве и Подмосковье температура воздуха составит 11-16 градусов, возможны осадки и ветер. В четверг столбики термометров опустятся до девяти-четырнадцати градусов, такая погода сохранится до конца выходных.

По прогнозам синоптиков, в Нижегородской и Кировской областях ожидается похолодание до плюс четырех-девяти градусов, дождь и мокрый снег.