В Томской области появится первый в России оператор управления дронами

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаст в Томской области первого в России оператора организации воздушного движения дронов с целью появления в дальнейшем единого сервиса по управлению беспилотниками по всей стране.

"В Томской области создается региональный оператор по управлению опытным районом. Организация воздушного движения будет выполняться совместно с Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в ФПИ.

"Взаимодействие с экспертами ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", поддержка руководства региона, заинтересованность организаций Томской области в функциональных сервисах с применением беспилотников, готовность организаций-разработчиков этих систем оказывать услуги - все это в комплексе, безусловно, приведет к положительным результатам деятельности опытного района применения беспилотников, как пилотного проекта федерального уровня, опыт которого будет с прогнозируемым успехом масштабирован на всю территорию Российской Федерации", - прокомментировал РИА Новости планы создания оператора руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов.

Томская область будет разделена на шесть зон, в каждой из которых появится свой базовый эксплуатационный центр. В будущем в структуру регионального оператора будут входить шесть территориальных подразделений, отвечающих за бесперебойную работу этих базовых центров. В 2020 году запланировано создание первого пилотного базового центра, сообщили в ФПИ.

В октябре и ноябре в Томске запланирован ряд совещаний и рабочих встреч с участием потенциальных заказчиков функциональных сервисов, готовых использовать или уже использующих беспилотники в своей деятельности.

Этапу создания регионального оператора предшествовала работа в рамках федерального проекта "Тайга", реализуемого ФПИ.