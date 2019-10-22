Ольга Бузова рассказала, что купила квартиру в элитном районе Москвы

"Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке. Но СМИ вчера это уже сделали за меня. Да! Я наконец-то купила свою квартиру в Москве. Искала несколько месяцев, сменила несколько риэлторов. Просто потому, что они никак не могли услышать мои требования. Оказывается, я капризная", — написала она.