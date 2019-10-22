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РИА Новости
Культура

Ольга Бузова рассказала, что купила квартиру в элитном районе Москвы

12:51 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая, певица Ольга Бузова
Телеведущая, певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Бузова рассказала в инстаграме о том, что купила квартиру в Москве.

"Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке. Но СМИ вчера это уже сделали за меня. Да! Я наконец-то купила свою квартиру в Москве. Искала несколько месяцев, сменила несколько риэлторов. Просто потому, что они никак не могли услышать мои требования. Оказывается, я капризная", — написала она.

"Поздравляю. А квартира, в которой раньше жила, была съемная?" — спросила подписчица @maria.chekhova.
"И сейчас снимаю", — ответила ей телеведущая.
Ранее СМИ писали о том, что Ольга Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей площадью более 100 квадратных метров на Мосфильмовской улице.
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