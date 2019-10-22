В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости. На ветеринарного врача из Челябинска Баграта Агажанова пожаловались в прокуратуру из-за того, что он лечит животных, которых их хозяева просили усыпить.

В пресс-центре прокуратуры отметили, что жалоба поступила через сайт. Ее автор просит провести в отношении Агажанова проверку по фактам незаконного присвоения и распоряжения животным и некачественного оказания услуг по эвтаназии животных.

Сам ветеринар в беседе с РИА Новости предположил, что на него пожаловалась "некая зоозащитница".

Как сообщалось на посвященной Челябинску странице в соцсети "ВКонтакте", когда местные жители, которые не хотят или не могут содержать питомца, приносят его к Агажанову на усыпление, ветеринар вместо этого выхаживает животное, а затем находит ему новых хозяев.

"В основном у нас поступают животные, у которых что-то экстренное, требующее оперативного вмешательства, например падение с девятого этажа. Сумма операции 15 тысяч рублей и период восстановления — пять тысяч рублей, в итоге хозяин говорит: усыпляйте. Он подписывает договор о том, что полностью отказывается от животного, мы питомца оперируем за свой счет, а потом пристраиваем в добрые руки", — рассказал врач.