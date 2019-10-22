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РИА Новости

В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления

12:18 22.10.2019 (обновлено: 15:06 22.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота районной ветеринарной станции
Работа районной ветеринарной станции
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Работа районной ветеринарной станции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости. На ветеринарного врача из Челябинска Баграта Агажанова пожаловались в прокуратуру из-за того, что он лечит животных, которых их хозяева просили усыпить.
В пресс-центре прокуратуры отметили, что жалоба поступила через сайт. Ее автор просит провести в отношении Агажанова проверку по фактам незаконного присвоения и распоряжения животным и некачественного оказания услуг по эвтаназии животных.
Сам ветеринар в беседе с РИА Новости предположил, что на него пожаловалась "некая зоозащитница".
Как сообщалось на посвященной Челябинску странице в соцсети "ВКонтакте", когда местные жители, которые не хотят или не могут содержать питомца, приносят его к Агажанову на усыпление, ветеринар вместо этого выхаживает животное, а затем находит ему новых хозяев.
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"В основном у нас поступают животные, у которых что-то экстренное, требующее оперативного вмешательства, например падение с девятого этажа. Сумма операции 15 тысяч рублей и период восстановления — пять тысяч рублей, в итоге хозяин говорит: усыпляйте. Он подписывает договор о том, что полностью отказывается от животного, мы питомца оперируем за свой счет, а потом пристраиваем в добрые руки", — рассказал врач.
Он уточнил, что через свою страницу в инстаграме пристроил шесть животных. Кроме того, он пристраивает их и через знакомых и не считает, что делает что-то незаконное.
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ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Нормальный мужик! Поддерживаю! От животного отказались, всё идите лесом! Хочу лечу, хочу на усыпление!
22 октября, 13:48
Artur Tsarev
7020002
А в чём смысл? Может у людей, действительно нет 20 тысяч. Ну, так вылечи бесплатно и отдай обратно.
22 октября, 19:04
ИБИван Брынов
2100027
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