В МИД России прокомментировали требование Киева о режиме тишины в Донбассе

"С разведением у украинцев также возникли сложности. Неожиданно в день начала этого процесса они стали требовать соблюдения семидневного режима тишины, хотя при согласовании плана-графика отвода никто из них об этом ни словом не обмолвился. Надеемся, что украинская сторона сумеет выполнить свои обязательства по разведению в полном объеме", - сказал Руденко, комментируя требования Киева о режиме тишины для разведения сил в Донбассе.