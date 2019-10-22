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РИА Новости

В МИД России прокомментировали требование Киева о режиме тишины в Донбассе

12:13 22.10.2019 (обновлено: 13:05 22.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Россия надеется, что Киев полностью выполнит обязательства по отводу сил от линии соприкосновения в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"С разведением у украинцев также возникли сложности. Неожиданно в день начала этого процесса они стали требовать соблюдения семидневного режима тишины, хотя при согласовании плана-графика отвода никто из них об этом ни словом не обмолвился. Надеемся, что украинская сторона сумеет выполнить свои обязательства по разведению в полном объеме", - сказал Руденко, комментируя требования Киева о режиме тишины для разведения сил в Донбассе.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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19 октября, 17:04Радио Sputnik
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕАндрей РуденкоМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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