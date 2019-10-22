Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:05Z
https://ria.ru/20191022/1560059151.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5aec9f5c0b751c2e4694d681a514f381.jpg
РИА Новости

Дальнейшая судьба особого статуса Донбасса неясна, заявили в МИД России

12:10 22.10.2019 (обновлено: 13:05 22.10.2019)
587
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса нет, так как Киев начал говорить о разработке нового закона по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"В "формуле Штайнмайера", как известно, прописан порядок вступления в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса. Украина подписала 1 октября этого года в контактной группе согласованный раннее в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина – ред.) текст имплементации этой формулы в свое законодательство. Теперь слово за киевскими властями, которые, очевидно, должны внести соответствующие предложения на рассмотрение Верховной рады", - сказал Руденко.
Антон Мухарский
21 октября, 20:15РИА Новости
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
"Но здесь есть одно "но". 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (об особом статусе Донбасса)". В Киеве начались разговоры о разработке нового закона по этому вопросу. Таким образом, ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса пока нет", - добавил он.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
0010111
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей РуденкоДонбассМИД РФУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак рассказал, что станет основой партнерства по газу с Украиной
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД России прокомментировали требование Киева о режиме тишины в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Здание министерства иностранных дел России
Москва готова к развитию сотрудничества с Киевом, заявили в МИД
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Российский МИД допустил проведение "нормандского саммита" в ноябре
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Набережная Ялты
В МИД оценили предложение Киева о переговорах по морской границе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Красный крест
Певицу Valentina избили в московской клинике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния