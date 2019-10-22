Дальнейшая судьба особого статуса Донбасса неясна, заявили в МИД России

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса нет, так как Киев начал говорить о разработке нового закона по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"В "формуле Штайнмайера", как известно, прописан порядок вступления в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса. Украина подписала 1 октября этого года в контактной группе согласованный раннее в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина – ред.) текст имплементации этой формулы в свое законодательство. Теперь слово за киевскими властями, которые, очевидно, должны внести соответствующие предложения на рассмотрение Верховной рады", - сказал Руденко.

"Но здесь есть одно "но". 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (об особом статусе Донбасса)". В Киеве начались разговоры о разработке нового закона по этому вопросу. Таким образом, ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса пока нет", - добавил он.