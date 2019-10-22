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РИА Новости

ФАС заявил о нарушениях при выделении средств на допобразование для детей

12:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела анализ нормативных актов, регулирующих программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) в отдельных регионах РФ и выявила нарушения в части распределения бюджетных средств, сообщила пресс-служба ведомства.
"Несмотря на то, что в рамках реализации программы должна присутствовать конкурентная составляющая, которая дает потребителям возможность сделать самостоятельный выбор в пользу того или иного учреждения, анализ нормативно-правовых актов, который был проведен ФАС России в нескольких регионах, показал, что распределение бюджетных средств в них происходит с нарушениями", - сообщила замначальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова.
По ее словам, финансируется только дополнительное муниципальное образование, что автоматически исключает участие в программе частных учреждений и индивидуальных предпринимателей. "Такая ситуация идет вразрез с положениями нацпроекта "Образование" и Национального плана развития конкуренции", - подчеркнула Ермакова.
Как отмечает ведомство, в связи с выявлением данных конкурентных ограничений территориальные органы ФАС проверят региональные нормативные правовые акты, регулирующие реализацию ПФДО, на наличие положений, ограничивающих конкуренцию.
ПФДО - новая схема финансирования дополнительного образования детей, предусматривающая закрепление за ребенком денежных средств для оплаты выбираемого дополнительного образования с последующей передачей средств в выбранную организацию. На каждого ребенка оформляется сертификат с уникальным номером, куда приходят деньги от государства, которыми можно расплатиться за дополнительные образовательные услуги государственного или частного учреждения, а также индивидуального предпринимателя. Схема действует в виде эксперимента в 42 регионах РФ. Распространение ПФДО осуществляется в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
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НацпроектыФАСРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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