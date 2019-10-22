Выживший в кинозале "Зимней вишни" подал иск на 11 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Выживший в кинозале горящей "Зимней вишни" Михаил Трусов, потерявший в пожаре двух дочерей, подал гражданский иск на 11 миллионов рублей к семерым из восьми фигурантов рассматривающегося в Заводском районном суде Кемерово дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск к семи фигурантам: Судденок, Богдановой, Полозиненко, Никитину, Бурсину, Антюшину, Соболеву", - огласил суд содержание иска.

Отвечая на вопросы суда, Трусов пояснил, что это не ошибка. "К сожалению, спасли не моих детей, а меня, но на этого человека (Генина - ред.) не хочу подавать", - сказал он.

Согласно иску, 3 миллиона рублей Трусов хочет истребовать с подсудимых за моральный ущерб в связи с вредом, нанесенным его здоровью, и по 4 миллиона рублей морального ущерба за смерть каждой дочери - 2009 и 2013 годов рождения.

В рамках дела обвиняются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.