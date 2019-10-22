Торфяники в Европе перестали поглощать CO2, выяснили ученые

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые установили, что темпы высыхания торфяных болот в Европе за последние два столетия заметно повысились. Это связано с глобальным потеплением и деятельностью человека. Результаты Ученые установили, что темпы высыхания торфяных болот в Европе за последние два столетия заметно повысились. Это связано с глобальным потеплением и деятельностью человека. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Ученые МГУ в составе международного коллектива исследователей во главе с учеными Университета Лидса (Великобритания) исследовали 31 торфяник в Великобритании, Ирландии, Скандинавии и континентальной Европе, чтобы оценить изменения поверхностной влажности этих экосистем за последние две тысячи лет.

Торфяные болота содержат слои неразложившегося органического вещества, в которых в связанном виде находится углерод, захваченный в свое время из атмосферы. При высыхании и разложении торфа выделяется углекислый газ, превращая торфяники из поглотителей углерода в его источник.

И здесь мы имеем дело с тем, что ученые называют положительной обратной связью: потепление вызывает ускоренное высыхание болот, а выделяющийся при этом углекислый газ это потепление усиливает.

Чтобы оценить, насколько далеко зашел процесс, ученые проанализировали, как менялся со временем в торфяных слоях состав и структура раковинных амеб (ризопод) — одноклеточных, обладающих оболочкой. Ризоподный анализ кернов скважин, пробуренных на торфяниках, позволил выполнить палеогидрологическую реконструкцию.

© Graeme T. Swiindles et al. / Nature Geoscience, 2019 Изменений уровня увлажнения торфяников за последние 2000 лет. Критическое снижение уровня влажности наблюдается после 1751 года. © Graeme T. Swiindles et al. / Nature Geoscience, 2019 Изменений уровня увлажнения торфяников за последние 2000 лет. Критическое снижение уровня влажности наблюдается после 1751 года.

Выяснилось, что в последние 200 лет болота осушаются существенно быстрее, чем это происходило в среднем за две тысячи лет, и четверть из них сегодня находятся в наименее увлажненном состоянии за весь изученный период. Темпы осушения выходят за рамки естественных колебаний и это, очевидно, связано с глобальным потеплением и активной деятельностью человека в Европе. Так, ученые отмечают, что 42 процента исследованных болот были сильно повреждены вырубками, осушением, пожарами, выпасом скота.