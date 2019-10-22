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РИА Новости
РИА Наука

Торфяники в Европе перестали поглощать CO2, выяснили ученые

12:03 22.10.2019
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© РИА Новости / Юрий КаверОкрестности села Карево
Окрестности села Карево
© РИА Новости / Юрий Кавер
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые установили, что темпы высыхания торфяных болот в Европе за последние два столетия заметно повысились. Это связано с глобальным потеплением и деятельностью человека. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Ученые МГУ в составе международного коллектива исследователей во главе с учеными Университета Лидса (Великобритания) исследовали 31 торфяник в Великобритании, Ирландии, Скандинавии и континентальной Европе, чтобы оценить изменения поверхностной влажности этих экосистем за последние две тысячи лет.
Торфяные болота содержат слои неразложившегося органического вещества, в которых в связанном виде находится углерод, захваченный в свое время из атмосферы. При высыхании и разложении торфа выделяется углекислый газ, превращая торфяники из поглотителей углерода в его источник.
И здесь мы имеем дело с тем, что ученые называют положительной обратной связью: потепление вызывает ускоренное высыхание болот, а выделяющийся при этом углекислый газ это потепление усиливает.
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Чтобы оценить, насколько далеко зашел процесс, ученые проанализировали, как менялся со временем в торфяных слоях состав и структура раковинных амеб (ризопод) — одноклеточных, обладающих оболочкой. Ризоподный анализ кернов скважин, пробуренных на торфяниках, позволил выполнить палеогидрологическую реконструкцию.
© Graeme T. Swiindles et al. / Nature Geoscience, 2019Изменений уровня увлажнения торфяников за последние 2000 лет. Критическое снижение уровня влажности наблюдается после 1751 года.
Изменений уровня увлажнения торфяников за последние 2000 лет. Критическое снижение уровня влажности наблюдается после 1751 года.
© Graeme T. Swiindles et al. / Nature Geoscience, 2019
Изменений уровня увлажнения торфяников за последние 2000 лет. Критическое снижение уровня влажности наблюдается после 1751 года.
Выяснилось, что в последние 200 лет болота осушаются существенно быстрее, чем это происходило в среднем за две тысячи лет, и четверть из них сегодня находятся в наименее увлажненном состоянии за весь изученный период. Темпы осушения выходят за рамки естественных колебаний и это, очевидно, связано с глобальным потеплением и активной деятельностью человека в Европе. Так, ученые отмечают, что 42 процента исследованных болот были сильно повреждены вырубками, осушением, пожарами, выпасом скота.
"Глобальное высыхание торфяников может превратить эти экосистемы из депо углерода в его источник, что может привести к повышению концентрации парниковых газов в атмосфере и, следовательно, усилить потепление климата. Сейчас как никогда важно сохранять торфяные болота — уникальные экосистемы, являющиеся важным механизмом регуляции климата на нашей планете", — приводятся в пресс-релизе МГУ слова одного из соавторов исследования, профессора Юрия Мазея.
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