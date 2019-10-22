Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется

МИНСК, 22 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире постоянно растет напряженность, в том числе накаляется ситуация вблизи границ республики.

Данное заявление прозвучало во вторник в Минске во время награждения государственными наградами ряда военнослужащих Службы безопасности президента, а также вручения погон старшему офицерскому составу службы.

Как сообщает агентство Sputnik Белоруссия , во время мероприятия президент отметил, что "на планете не по дням, а буквально по часам растет напряженность, накаляется ситуация вблизи границ Беларуси". "Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности", — приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Обращаясь к сотрудникам Службы безопасности, он подчеркнул, что в этой ситуации они "должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле (в Белоруссии. — Прим. ред.)".

"В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране — вещь непреходящая, мир непоколебим. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы — воины элитного подразделения, и наша задача — быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", — заявил Лукашенко.