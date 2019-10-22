Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T23:47Z
https://ria.ru/20191022/1560058316.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/24/1555052432_0:215:2859:1823_1036x0_80_0_0_0d4045dbd44eac76779347e6b241adee.jpg
РИА Новости

Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется

12:02 22.10.2019 (обновлено: 23:47 22.10.2019)
291277
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире постоянно растет напряженность, в том числе накаляется ситуация вблизи границ республики.
Данное заявление прозвучало во вторник в Минске во время награждения государственными наградами ряда военнослужащих Службы безопасности президента, а также вручения погон старшему офицерскому составу службы.
Как сообщает агентство Sputnik Белоруссия, во время мероприятия президент отметил, что "на планете не по дням, а буквально по часам растет напряженность, накаляется ситуация вблизи границ Беларуси". "Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности", — приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Обращаясь к сотрудникам Службы безопасности, он подчеркнул, что в этой ситуации они "должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле (в Белоруссии. — Прим. ред.)".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
18 октября, 17:13РИА Новости
Лукашенко признался, что тяжело переживает жесткие кадровые решения
"В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране — вещь непреходящая, мир непоколебим. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы — воины элитного подразделения, и наша задача — быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа — это ежедневная работа Службы безопасности президента. "Вы ежечасно и ежеминутно находитесь в боевом строю и полной боевой готовности. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок", — заявил белорусский лидер.
271124453236230
Обсудить 31
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Рекордный нерест семги и криветок что ли?
22 октября, 12:03
Ан Мосин
365730137
Значит пришло время очередных требований от России денег... По-другому Лукашенко не поступает.
22 октября, 15:32
Владимир Белогорский
921201127
Рекомендуем
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
РИА
Новости
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Лента
новостей
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Жена президента Украины Елена Зеленская
В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Чай
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния