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РИА Новости

Свыше семи тысяч беженцев прибыли в Ирак за неделю

12:02 22.10.2019
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© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Беженцы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше семи тысяч сирийских беженцев прибыли в Ирак за одну неделю после начала военной операции Турции на севере Сирии, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Андрей Махечич.
"Спустя неделю после того, как первые беженцы прибыли из Сирии в Ирак, их приток на север Ирака продолжается. Команды УВКБ ООН, которые работают на месте, сообщили этим утром, что с прошлого понедельника прибыло свыше 7 100 человек. Большинство из них – чуть меньше семи тысяч человек – расположились в лагере Бардараш, в 140 километрах на востоке от ирако-сирийской границы", - сказал он.
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По словам Махечича, большинство беженцев - женщины и дети, которые нуждаются, в том числе, в психологической помощи.
Всего в Ираке, по данным УВКБ, находится прядка 229 тысяч сирийских беженцев.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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