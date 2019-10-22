Опрос показал, что более 70% казахстанцев поддерживают Токаева

АЛМА-АТА, 22 окт – РИА Новости. Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана поддерживают 70,3% населения республики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Евразийской интеграции.

"По результатам опроса отмечается высокий уровень прямой поддержки президента страны: 70,3% населения поддерживают Касым-Жомарта Токаева в качестве главы государства", - говорится в сообщении на сайте исследовательской организации.

В сообщении также отмечается, что "в обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к президенту Республики Казахстан – 74,9%". Согласно результатам опроса, большинство респондентов довольны в целом деятельностью Токаева на посту президента. Более 70% опрошенных респондентов считают, что президентские инициативы способны помочь росту благополучия населения и развитию страны.

Наиболее важными мерами Токаева, по мнению респондентов, стали: "заявление президента о том, что земля иностранным гражданам не будет продаваться"; "ужесточение наказания за тяжкие преступления против личности, особенно против детей"; "предоставление арендного жилья многодетным и малообеспеченным семьям"; "кредитная амнистия"; "активизация сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями".

В рейтинге личных ожиданий от президента и правительства в области социальной поддержки населения Казахстана и дальнейшего развития страны респондентами были отмечены такие вопросы, как повышение заработной платы, пенсий, и в целом благосостояния населения, борьба с бедностью, обеспечение доступности жилья для широких слоев населения. Также в числе значимых ожиданий – борьба с коррупцией и преступностью, работа над качеством медицинских услуг и образования.

Опрос был проведен в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения – Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте. Выборка репрезентативна, по выделенным параметрам приближена к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет.