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РИА Новости

Опрос показал, что более 70% казахстанцев поддерживают Токаева

11:57 22.10.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
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АЛМА-АТА, 22 окт – РИА Новости. Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана поддерживают 70,3% населения республики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Евразийской интеграции.
"По результатам опроса отмечается высокий уровень прямой поддержки президента страны: 70,3% населения поддерживают Касым-Жомарта Токаева в качестве главы государства", - говорится в сообщении на сайте исследовательской организации.
В сообщении также отмечается, что "в обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к президенту Республики Казахстан – 74,9%". Согласно результатам опроса, большинство респондентов довольны в целом деятельностью Токаева на посту президента. Более 70% опрошенных респондентов считают, что президентские инициативы способны помочь росту благополучия населения и развитию страны.
Наиболее важными мерами Токаева, по мнению респондентов, стали: "заявление президента о том, что земля иностранным гражданам не будет продаваться"; "ужесточение наказания за тяжкие преступления против личности, особенно против детей"; "предоставление арендного жилья многодетным и малообеспеченным семьям"; "кредитная амнистия"; "активизация сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями".
В рейтинге личных ожиданий от президента и правительства в области социальной поддержки населения Казахстана и дальнейшего развития страны респондентами были отмечены такие вопросы, как повышение заработной платы, пенсий, и в целом благосостояния населения, борьба с бедностью, обеспечение доступности жилья для широких слоев населения. Также в числе значимых ожиданий – борьба с коррупцией и преступностью, работа над качеством медицинских услуг и образования.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
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Опрос был проведен в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения – Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте. Выборка репрезентативна, по выделенным параметрам приближена к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет.
Институт Евразийской Интеграции был создан постановлением правительства Казахстана в 2012 году. Целями его деятельности являются изучение и экспертная оценка социально-экономических и политических процессов современного Казахстана, аналитическое обеспечение деятельности государственных структур по вопросам принятия решений в области внутренней политики, информационной работы, евразийской интеграции.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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