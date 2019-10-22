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РИА Новости

Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии

11:55 22.10.2019 (обновлено: 16:20 22.10.2019)
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© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Автор статьи признался, что перед поездкой был настроен предвзято, поскольку въезжал в Эстонию из России.

"Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились к русскому языку — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя примерно треть из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные", — пояснил он.

Однако его приятно удивило "непринужденное и раскованное" поведение эстонцев, которые говорили по-русски. Он также обратил внимание на русскоязычное меню в ресторане.
Журналист привел слова своего эстонского друга, который подтвердил, что в стране стали гораздо лучше относиться к русскому языку.
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Так, "в самом русском городе Эстонии" Нарве проходят культурные уик-энды. Кроме того, президент Керсти Кальюлайд со своим аппаратом провела там несколько недель, чтобы "сломать некоторые стереотипы населения".
По словам Махешвари, в Эстонии уже произошла перезагрузка отношений с Россией, на которую только "надеется" президент Франции Эммануэль Макрон.
"Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира".
Виджай Махешвари
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ЭстонияРоссияСШАВ мире
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