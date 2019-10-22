Дело Серебренникова вернулось в суд

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде.

"Дело было зарегистрировано 21 октября", - рассказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена, также не определен судья, который за него возьмется.

Изначально судья вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения – теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе.

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродский и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Следователи заявляли, что Серебренников поручал заключать фиктивные договоры с подконтрольными фирмами, якобы выполнявшими обязательства в рамках "Платформы". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России деньги выводились на счета контрагентов (некоторые, по мнению следствия, были фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает СК РФ.