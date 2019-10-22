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РИА Новости

Дело Серебренникова вернулось в суд

11:52 22.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело было зарегистрировано 21 октября", - рассказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена, также не определен судья, который за него возьмется.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
8 октября, 17:26Радио Sputnik
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Изначально судья вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения – теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе.
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродский и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Следователи заявляли, что Серебренников поручал заключать фиктивные договоры с подконтрольными фирмами, якобы выполнявшими обязательства в рамках "Платформы". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России деньги выводились на счета контрагентов (некоторые, по мнению следствия, были фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает СК РФ.
Сам Серебренников и его коллеги, кроме бывшего бухгалтера, виновными себя не признают.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
11 сентября, 17:12Радио Sputnik
Режиссеру Серебренникову отменили подписку о невыезде
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Следственный комитет РФКирилл СеребренниковРоссияПроисшествия
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