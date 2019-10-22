Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР

ДАМАСК, 22 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в Идлибе встретился с военнослужащими и впервые прокомментировал размещение войск на границе с Турцией в рамках договоренностей с курдами.

Глава государства отметил, что сразу после начала турецкой "агрессии" на севере страны власти связались с различными политическими и военными силами региона и заявили о готовности поддержать любую группировку, противостоящую Турции.

"Это не политическое решение, а конституционная и патриотическая обязанность. Если бы мы этого не сделали, то не заслуживали бы этой земли", — цитирует Асада его пресс-служба.

При этом президент отметил, что курды с давних пор уверяли Дамаск в своей готовности защищать север Сирии, однако Турция захватила ряд городов "за несколько дней".

Турецкого лидера Асад назвал вором, который грабит сирийские территории и ресурсы.

По словам главы Сирии, битва за Идлиб — это ключ к уничтожению хаоса и терроризма в стране. Асад подчеркнул, что все регионы Сирии одинаково важны, но в зависимости от военной обстановки тем или иным территориям отдается приоритет.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" и "Исламского государства"*. Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.

Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск.

Курды расценили это как нарушение договоренностей и заключили с Дамаском соглашение о совместном противостоянии туркам. Так, сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы. Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, контролируют пограничный КПП в городе Айн-аль-Араб (Кобани).

В четверг стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о продолжении боев.