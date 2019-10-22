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РИА Новости
Война в Сирии

Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами

11:48 22.10.2019 (обновлено: 13:02 22.10.2019)
27267
© Фото : страница SyrianPresidency в FacebookПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
© Фото : страница SyrianPresidency в Facebook
ДАМАСК, 22 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в Идлибе встретился с военнослужащими и впервые прокомментировал размещение войск на границе с Турцией в рамках договоренностей с курдами.
Глава государства отметил, что сразу после начала турецкой "агрессии" на севере страны власти связались с различными политическими и военными силами региона и заявили о готовности поддержать любую группировку, противостоящую Турции.
"Это не политическое решение, а конституционная и патриотическая обязанность. Если бы мы этого не сделали, то не заслуживали бы этой земли", — цитирует Асада его пресс-служба.
При этом президент отметил, что курды с давних пор уверяли Дамаск в своей готовности защищать север Сирии, однако Турция захватила ряд городов "за несколько дней".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
21 октября, 12:50Война в Сирии
Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров
Турецкого лидера Асад назвал вором, который грабит сирийские территории и ресурсы.
По словам главы Сирии, битва за Идлиб — это ключ к уничтожению хаоса и терроризма в стране. Асад подчеркнул, что все регионы Сирии одинаково важны, но в зависимости от военной обстановки тем или иным территориям отдается приоритет.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" и "Исламского государства"*. Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск.
Сирийские военные в Тель-Тамре
21 октября, 12:27Война в Сирии
Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров
Курды расценили это как нарушение договоренностей и заключили с Дамаском соглашение о совместном противостоянии туркам. Так, сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы. Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, контролируют пограничный КПП в городе Айн-аль-Араб (Кобани).
В четверг стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о продолжении боев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Брошенная американская военная база в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На глаза попадаются любопытные вещи.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
142442077
Обсудить 6
Война в СирииТурцияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
Асад молодец. И курды молодцы. Договаривайтесь, принимайте Конституцию, стройте мирную жизнь. Думаю, Россия блестяще подготовила почву для этого.
22 октября, 12:59
lyuda.terenteva.55
2810049
Так, главные воры не турки, а амеры с бритами... Кто, например, вывез к себе египетские сокровища? А, разграбления музеев Ирака, после вторжения США? В Ираке была одна из самых богатейших коллекций семенного фонда, уничтожена, как же, компании, типа "Монсанто", хотят свой продукт продвигать.
22 октября, 12:50
Elef 75
1601120
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