Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами

"Источник мира"
На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.
На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.
Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.
Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.
Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.
Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.
Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.
На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.
На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.
Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.
Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.
На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".
На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".
Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.
Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.
База американских авианаводчиков в поселении Дадат.
База американских авианаводчиков в поселении Дадат.
На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.
На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.
США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.
США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.
На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.
Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.
Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.
Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.
На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.
Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.
На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".
Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.
База американских авианаводчиков в поселении Дадат.
На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.
США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.