Слуцкий оценил обвинения Цукерберга о вмешательстве России в выборы в США

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг идет в фарватере деструктивной линии в отношении России, Китая и Ирана, обвиняя страны в попытке вмешаться в грядущие американские выборы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как заявил Цукерберг в интервью телеканалу NBC News , компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы, которые пройдут в 2020 году, со стороны России, Китая и Ирана. Вместе с тем, Роскомнадзор высказал замечание Facebook за размещение политической рекламы в день выборов 8 сентября.

"Обвинения Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за вмешательства в выборы - очередное проявление "охоты на ведьм" и цензуры в соцсетях. Опять виновата Россия, опять виноваты Китай и Иран. Эти страны на уровне американского истеблишмента признаны геополитическими соперниками США. Уважаемый Марк Цукерберг идет в фарватере именно этой деструктивной линии", - сказал Слуцкий РИА Новости.

При этом глава думского комитета подчеркнул, что с приближением даты новых президентских выборов в США "градус общей истерии" будет только нарастать.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер утверждал в докладе, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.