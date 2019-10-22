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РИА Новости
Ядерные технологии

Камерун намерен представить предложения "Росатому" по сотрудничеству

11:42 22.10.2019 (обновлено: 12:07 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПосол Республики Камерун в Российской Федерации Махамат Паба Сале
Посол Республики Камерун в Российской Федерации Махамат Паба Сале
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Камерун заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, в скором времени намерен представить предложения "Росатому", сообщил посол африканской республики Махамат Паба Сале в интервью РИА Новости.
На данный момент сотрудничества в сфере энергетики между двумя странами нет. "Однако мы в нем заинтересованы. Мы знаем, что Россия уже заключила соглашения с некоторыми странами о горной разведке, о строительстве атомных электростанций для производства энергии в мирных целях, в том числе в научных целях, для медицины. Мы тоже в этом заинтересованы", - сказал собеседник агентства.
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"Кстати, мы скоро обратимся в "Росатом", выйдем с ними на контакт, чтобы представить им наши пожелания. И я думаю, что мы установим сотрудничество по производству атомной энергии в мирных целях с Россией так же, как и другие страны Африки", - подчеркнул он.
По словам дипломата, Камерун хотел бы, чтобы Россия дала возможность изучить ее опыт в области исследований. "А после можно перейти к соглашению о производстве ядерной энергии в научных целях", - добавил Паба Сале.
Он также сообщил, что знает о СПГ-проектах российской компании "Лукойл" в Камеруне. "Да, я в курсе, что "Лукойл" будет представлен в Камеруне посредством проекта, но как субподрядчик", - отметил посол.
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