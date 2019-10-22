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РИА Новости

В Москве около 90% всех загрязнений воздуха поступают от автомобилей

11:39 22.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили в пробке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 90% всех загрязнений воздуха в Москве приходится на автомобили, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.
"Основным вызовом для загрязнения атмосферного воздуха во всех мегаполисах мира, и Москва не исключение является автомобильный транспорт. Это вызов современного момента. 90% всех вредных выбросов в атмосферу осуществляют автомобили", - сказал Кульбачевский во время эфира радио "Эхо Москвы".
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Он также отметил, что в советское время, доля загрязнения воздуха от автомобилей была меньше 10%, остальные загрязнения исходили от предприятий.
"Сейчас многие предприятия в Москве реорганизованы, выведены. Остались наверное около 80 предприятий, те, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Это в основном энергетика, Московский нефтеперерабатывающий завод, предприятия ЖКХ", - добавил Кульбачевский.
Он уточнил, что вынести за территорию города их пока что невозможно, но они подвергаются реконструкции, в том числе с экологической точки зрения.
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Антон КульбачевскийМоскваОбщество
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