В Москве около 90% всех загрязнений воздуха поступают от автомобилей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 90% всех загрязнений воздуха в Москве приходится на автомобили, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

"Основным вызовом для загрязнения атмосферного воздуха во всех мегаполисах мира, и Москва не исключение является автомобильный транспорт. Это вызов современного момента. 90% всех вредных выбросов в атмосферу осуществляют автомобили", - сказал Кульбачевский во время эфира радио "Эхо Москвы".

Он также отметил, что в советское время, доля загрязнения воздуха от автомобилей была меньше 10%, остальные загрязнения исходили от предприятий.

"Сейчас многие предприятия в Москве реорганизованы, выведены. Остались наверное около 80 предприятий, те, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Это в основном энергетика, Московский нефтеперерабатывающий завод, предприятия ЖКХ", - добавил Кульбачевский.