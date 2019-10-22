Итоги голосования по ремонту дорог Подмосковья подведут 31 октября

КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Итоги голосования по ремонту автомобильных дорог Московской области на 2020 год, которое прошло на портале "Добродел", подведут в четверг, 31 октября, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на заседании правительства региона во вторник.

С 1 июля по 1 сентября 2019 года на портале "Добродел" проводилось голосование за ремонт дорог в регионе. В опросе приняли участие более 50 тысяч человек.

"Итоги голосования за ремонт дорог в Подмосковье в 2020 году, проведенное на портале "Добродел" подведут 31 октября 2019 года. Всего на рассмотрение было предложено 1298 объектов", - сказал Гержик.