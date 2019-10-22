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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган: Турция продолжит операцию в Сирии при срыве договоренностей с США

11:37 22.10.2019
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© REUTERS / Murat Kamaci/Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
© REUTERS / Murat Kamaci/Presidential Press Office
АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Турция готова с большей решительностью возобновить операцию на севере Сирии, если США не выполнят договоренности с Анкарой по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
"Если обещания, данные нам США, не будут выполнены, то мы продолжим операцию в Сирии с большей решительностью", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи, где у него пройдет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии ВС Турции взяли под контроль территорию площадью 2 200 квадратных километров и 160 населенных пунктов.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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