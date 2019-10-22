Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в сериале "Властелин колец"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
У шоу будет несколько сезонов, в которых покажут события, предшествующие историям первой части трилогии — романа "Братство кольца". Местом действия также будет Средиземье, а съемки пройдут в Новой Зеландии.
СМИ писали о том, что во "Властелине колец" снимется Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы") и Уилл Поултер ("Выживший", "Мы — Миллеры").
Стоимость проекта составила 823,7 миллиона долларов. По оценкам экспертов, сериал станет самым дорогим в истории.
Выход запланирован на 2020 год.