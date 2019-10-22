В Риме призывают запретить поездки в конных экипажах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Риме защитники прав животных призывают власти к полному запрету конных экипажей ("боттичелле") после появления видео с упавшей на улице лошадью, В Риме защитники прав животных призывают власти к полному запрету конных экипажей ("боттичелле") после появления видео с упавшей на улице лошадью, сообщает Independent.

По сообщениям очевидцев, животное поскользнулось на крышке канализационного люка и потеряло равновесие, но кучер даже не остановился и отказался обращаться к ветеринару.

"Мы считаем неприемлемым поведение кучера, который продолжил поездку, не оказав помощь животному", — сообщил Ринальдо Сидоли, сотрудник организации по защите прав животных и окружающей среды.

Зоозащитники призывают мэра итальянской столицы Вирджинию Раджи полностью запретить использование конных экипажей, чтобы остановить жестокую эксплуатацию животных.

Впрочем, некоторые активисты не поддерживают жесткие меры. "Там, где доброта и сострадание защищены законами о защите животных, конные экипаж можно использовать", — говорит Джефри Деннис, исполнительный директор Общества по защите животных за рубежом (Великобритания).