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РИА Новости
Туризм

В Риме призывают запретить поездки в конных экипажах

23:15 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКонный экипаж на улице Вены
Конный экипаж на улице Вены
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Риме защитники прав животных призывают власти к полному запрету конных экипажей ("боттичелле") после появления видео с упавшей на улице лошадью, сообщает Independent.
По сообщениям очевидцев, животное поскользнулось на крышке канализационного люка и потеряло равновесие, но кучер даже не остановился и отказался обращаться к ветеринару.
"Мы считаем неприемлемым поведение кучера, который продолжил поездку, не оказав помощь животному", — сообщил Ринальдо Сидоли, сотрудник организации по защите прав животных и окружающей среды.
Зоозащитники призывают мэра итальянской столицы Вирджинию Раджи полностью запретить использование конных экипажей, чтобы остановить жестокую эксплуатацию животных.
Впрочем, некоторые активисты не поддерживают жесткие меры. "Там, где доброта и сострадание защищены законами о защите животных, конные экипаж можно использовать", — говорит Джефри Деннис, исполнительный директор Общества по защите животных за рубежом (Великобритания).
Сейчас в Риме работает около 80 лошадей, 32 человека имеют лицензии на управление конными экипажами. Вирджиния Раджи заявила, что новые лицензии выдавать не будут.
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