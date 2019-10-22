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РИА Новости

Главред "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" стал жертвой мошенников

11:32 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Главред "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Виталий Дымарский подтвердил информацию об инциденте с мошенниками, обманувшими его на 3 миллиона рублей.
"Факт подтверждаю, но не все отображено правильно", - сообщил Дымарский РИА Новости, отказавшись от дальнейших комментариев.
По данным местных СМИ, 17 октября у дома 32 по Галерной улице неизвестный мужчина обвинил Дымарского в том, что тот якобы сбил человека и повредил его дорогие часы Patek Philippe. Утверждается, что журналист передал злоумышленникам по их требованию в качестве "компенсации" сумму в 3,1 миллиона рублей.
Впоследствии, как сообщили СМИ, Дымарский обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что журналист стал жертвой преступников-гастролеров, которые инсценируют эпизод, когда прохожий якобы разбивает дорогостоящие часы о бампер и показывает водителю сломанный циферблат турецкой подделки с требованием компенсации.
Полиция пока не комментирует эту информацию.
В дежурной части Главного управления министерства внутренних дел РФ (ГУ МВД) по г. Москве
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