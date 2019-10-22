Главред "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" стал жертвой мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Главред "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Виталий Дымарский подтвердил информацию об инциденте с мошенниками, обманувшими его на 3 миллиона рублей.

"Факт подтверждаю, но не все отображено правильно", - сообщил Дымарский РИА Новости, отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным местных СМИ, 17 октября у дома 32 по Галерной улице неизвестный мужчина обвинил Дымарского в том, что тот якобы сбил человека и повредил его дорогие часы Patek Philippe. Утверждается, что журналист передал злоумышленникам по их требованию в качестве "компенсации" сумму в 3,1 миллиона рублей.

Впоследствии, как сообщили СМИ, Дымарский обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что журналист стал жертвой преступников-гастролеров, которые инсценируют эпизод, когда прохожий якобы разбивает дорогостоящие часы о бампер и показывает водителю сломанный циферблат турецкой подделки с требованием компенсации.