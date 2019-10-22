Ми-8 обследовал 120 квадратных километров у дамбы под Красноярском

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 обследовал в ходе поиска пропавших пяти рабочих в районе разрушения дамбы в Красноярском крае территорию площадью 120 квадратных километров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В течение суток вертолетом Ми-8 обследованы 120 квадратных километров территории, наземной группировкой – 25 километров береговой линии реки Сисим", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще 22 квадратных километра прилегающей территории обследовали расчеты кинологов. Поиски пока результатов не дали.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.