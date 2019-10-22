Россия, Украина и ЕК провели встречу для подготовки к консультациям по газу

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к консультациям по транзиту газа 28 октября, она прошла конструктивно, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года. По итогам встречи ее участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается.
18 октября, 20:40Сказано в эфире"За что требовать денег?" Эксперт о миллиардных исках Киева к "Газпрому"Киев намерен взыскать с "Газпрома" компенсацию в международном арбитраже за возможное прекращение транзита газа. В эфире радио Sputnik политолог Константин Симонов прокомментировал позицию украинской стороны и оценил ее шансы на успех в суде.