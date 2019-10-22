Калининградские депутаты призвали отказаться от запуска воздушных шаров

КАЛИНИНГРАД, 22 окт - РИА Новости. Депутаты калининградской областной думы рекомендуют отказаться от запуска воздушных шаров во время массовых праздников из-за их вреда для окружающей среды и опасности для животных, сообщила пресс-служба администрации Калининграда на официальной странице в Депутаты калининградской областной думы рекомендуют отказаться от запуска воздушных шаров во время массовых праздников из-за их вреда для окружающей среды и опасности для животных, сообщила пресс-служба администрации Калининграда на официальной странице в Facebook

"В областной думе рекомендуют по возможности отказываться от запусков воздушных шаров при проведении массовых мероприятий. Дело в том, что сырьем для изготовления шариков служат латекс, синтетический каучук, виниловая пленка, которые впоследствии становятся отходами II-IV классов опасности", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что попадая на почву или в водоемы, шары выделяют токсичные вещества, а их оболочку животные и птицы могут принять за пищу и погибнуть.