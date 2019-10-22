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РИА Новости

Калининградские депутаты призвали отказаться от запуска воздушных шаров

11:24 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодожены запускают воздушные шары
Молодожены запускают воздушные шары
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Молодожены запускают воздушные шары. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 окт - РИА Новости. Депутаты калининградской областной думы рекомендуют отказаться от запуска воздушных шаров во время массовых праздников из-за их вреда для окружающей среды и опасности для животных, сообщила пресс-служба администрации Калининграда на официальной странице в Facebook.
"В областной думе рекомендуют по возможности отказываться от запусков воздушных шаров при проведении массовых мероприятий. Дело в том, что сырьем для изготовления шариков служат латекс, синтетический каучук, виниловая пленка, которые впоследствии становятся отходами II-IV классов опасности", - говорится в сообщении.
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В администрации отметили, что попадая на почву или в водоемы, шары выделяют токсичные вещества, а их оболочку животные и птицы могут принять за пищу и погибнуть.
В мэрии добавили, что инициативу депутатов комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды областной думы, поддержало министерство природных ресурсов и экологии регионального правительства и управление Росприроднадзора.
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КалининградОбщество
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