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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ встретится во вторник с Госсекретарем США

11:24 22.10.2019
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© Фото : Маргарита Ивлевамитрополит Иларион на пресс-подходе в "Крокус Сити Холле"
митрополит Иларион на пресс-подходе в Крокус Сити Холле
© Фото : Маргарита Ивлева
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео проведет во вторник в Вашингтоне встречу с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, сообщили в госдепе.
"Госсекретарь Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Иларионом в госдепартаменте", - следует из распространенного графика. Встреча будет закрыта для СМИ.
Встреча пройдет на фоне усиливающихся разногласий между Московским патриархатом и Константинопольским - прежде всего по вопросу об украинской автокефалии. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает достаточным количеством подтверждений того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия.
Накануне в Нью-Йорке митрополит Иларион встретился с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеМайк ПомпеоНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровРусская православная церковьГосударственный департамент СШАМоскваВашингтон (штат)СШАрелигияВ мире
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