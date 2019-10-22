Представитель РПЦ встретится во вторник с Госсекретарем США

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео проведет во вторник в Вашингтоне встречу с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, сообщили в госдепе.

"Госсекретарь Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Иларионом в госдепартаменте", - следует из распространенного графика. Встреча будет закрыта для СМИ.

Встреча пройдет на фоне усиливающихся разногласий между Московским патриархатом и Константинопольским - прежде всего по вопросу об украинской автокефалии. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает достаточным количеством подтверждений того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия.

Накануне в Нью-Йорке митрополит Иларион встретился с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата.