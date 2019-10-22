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РИА Новости
РИА Наука

ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева по фундаментальным наукам

11:20 22.10.2019
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© РИА Новости / Ю. Поляков / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры ЮНЕСКО
Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
© РИА Новости / Ю. Поляков
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Исполнительный совет ЮНЕСКО учредил по инициативе России международную премию имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук, первое вручение этой награды состоится в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Российского химического общества.
"21 октября 2019 года в Париже на 207-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Первое вручение премии состоится уже в 2020 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что награда "призвана закрепить в программе ЮНЕСКО результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов и подчеркнуть ведущую роль России в области фундаментальных наук".
Размер премии составит 500 тысяч долларов и будет вручаться ежегодно двум отдельным лауреатам в размере 250 тысяч долларов каждому за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества.
"В настоящее время это единственная и самая крупная премия в области фундаментальных наук в интересах устойчивого развития под эгидой ЮНЕСКО", - добавляется в сообщении.
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РИА НаукаЮНЕСКОРоссия
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