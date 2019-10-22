ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева по фундаментальным наукам

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Исполнительный совет ЮНЕСКО учредил по инициативе России международную премию имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук, первое вручение этой награды состоится в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Российского химического общества.

"21 октября 2019 года в Париже на 207-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Первое вручение премии состоится уже в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что награда "призвана закрепить в программе ЮНЕСКО результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов и подчеркнуть ведущую роль России в области фундаментальных наук".

Размер премии составит 500 тысяч долларов и будет вручаться ежегодно двум отдельным лауреатам в размере 250 тысяч долларов каждому за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества.