Вексельберг назвал главные направления регулирования цифровой экономики

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Доступ к техническим и персональным данным, электронный документооборот и правовые "песочницы" - главные направления будущего регулирования цифровой экономики в РФ, заявил сопредседатель фонда "Сколково" Виктор Вексельберг в ходе выступления на московском международном форуме "Открытые инновации".

"Фонд на сегодняшний день в рамках работы АНО "Цифровая экономика" занимается вопросами подготовки предложений для правительства, тех самых законодательных инициатив (для цифровой экономики - ред.). На сегодняшний день подготовлено более 40, мы надеемся, что большая часть в весеннюю сессию будет рассмотрена и принята. Но хочу сказать, что очень медленно, потому что, по нашей оценке, их должно быть больше 100. И если мы их не решим, мы быстро начнем буксовать на месте", - заявил Вексельберг.

"Хотел бы выделить три направления, которые, мне кажется, наиболее важные. Первое, конечно, доступ к данным, как к техническим, общего пользования, хотя здесь регуляторика сегодня не предоставляет возможности пользоваться такими данными открыто, и доступ к личным данным, это тема, которая у нас у всех на слуху... Это и медицина, это и известная тема распознавания личности, уже сегодня есть определенные примеры судебных разбирательств по этому поводу", - напомнил он.

Фонд "Сколково", по его словам, подготовил вариант законопроекта, который позволяет пользоваться персональными данными без идентификации личности. "И если этот закон будет принят, это будет большой толчок в медицине и по всему бизнесу", - считает он. Второе направление - электронный документооборот, в том числе вопросы электронной подписи и стандартизации.

"Это большая и сложная задача, которая будет оказывать существенное влияние на эффективность решения всех проблем. И третья… тема, связанная с правовыми "песочницами". Такой термин вроде звучит так странновато, но он очень важный. Это закон о том, чтобы как можно быстрее отрабатывать пилотные проекты, связанные с внедрением тех или иных технологических решений: это и беспилотный транспорт, и многочисленные другие технологические решения, которые требуют продвижения, адаптации и выработки соответствующих решений", - указал Вексельберг.