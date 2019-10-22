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РИА Новости

Фадеев сообщил об окончательном решении Морщаковой покинуть СПЧ

11:17 22.10.2019 (обновлено: 11:18 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповТамара Морщакова
Тамара Морщакова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый глава СПЧ Валерий Фадеев поговорил по телефону с судьей Конституционного Суда в отставке Тамарой Морщаковой по поводу выхода из состава СПЧ, ее решение об уходе окончательно, сообщил он в разговоре с РИА Новости.
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Ранее Морщакова заявила РИА Новости, что приняла решение выйти из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, поскольку новое руководство СПЧ не договаривалось с ней о продолжении работы. Она пояснила, что поводом для принятия решения о выходе из совета для нее стала смена руководства.
"Я посчитал необходимым позвонить Тамаре Георгиевне. Как я понимаю, она приняла окончательное решение. Ко мне лично она претензии не высказывает. У нее какие-то свои соображения", – рассказал Фадеев.
В ответ на заявление Морщаковой о том, что прежнее руководство СПЧ с ней о работе "договаривалось", Фадеев сообщил, что навязываться не будет.
"В этой ситуации, когда только что вышел указ, мне не очень удобно таким уважаемым людям навязываться. Я говорил и еще раз подтверждаю, что я пока не намерен никаких представлений давать на имя президента об изменении состава совета. Надо присмотреться к работе совета: чем я могу быть полезен, какие направления главные, кто наиболее активен, как я могу им помочь. Вот сейчас моя задача", – добавил глава СПЧ.
Беседы с другими членами Совета, как рассказал Фадеев, он уже начал.
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"Когда будет общее собрание, еще не определились. На следующей неделе у нас итоговый форум "Сообщество" в Общественной палате. Хотя я уже фактически не член ОП, я его готовлю и приму участие в работе этого форума. Для нас это важно. Поэтому придется перенести на одну неделю", – сказал он.
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РоссияСПЧВалерий ФадеевТамара МорщаковаОбщество
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