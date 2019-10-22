Фадеев сообщил об окончательном решении Морщаковой покинуть СПЧ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый глава СПЧ Валерий Фадеев поговорил по телефону с судьей Конституционного Суда в отставке Тамарой Морщаковой по поводу выхода из состава СПЧ, ее решение об уходе окончательно, сообщил он в разговоре с РИА Новости.

Ранее Морщакова заявила РИА Новости, что приняла решение выйти из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, поскольку новое руководство СПЧ не договаривалось с ней о продолжении работы. Она пояснила, что поводом для принятия решения о выходе из совета для нее стала смена руководства.

"Я посчитал необходимым позвонить Тамаре Георгиевне. Как я понимаю, она приняла окончательное решение. Ко мне лично она претензии не высказывает. У нее какие-то свои соображения", – рассказал Фадеев.

В ответ на заявление Морщаковой о том, что прежнее руководство СПЧ с ней о работе "договаривалось", Фадеев сообщил, что навязываться не будет.

"В этой ситуации, когда только что вышел указ, мне не очень удобно таким уважаемым людям навязываться. Я говорил и еще раз подтверждаю, что я пока не намерен никаких представлений давать на имя президента об изменении состава совета. Надо присмотреться к работе совета: чем я могу быть полезен, какие направления главные, кто наиболее активен, как я могу им помочь. Вот сейчас моя задача", – добавил глава СПЧ.

Беседы с другими членами Совета, как рассказал Фадеев, он уже начал.