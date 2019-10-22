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РИА Новости
Война в Сирии

Асад посетил освобожденный сирийской армией город Хубейт

11:16 22.10.2019 (обновлено: 11:33 22.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 22 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и недавно освобожденный город Хубейт, сообщает пресс-служба сирийского лидера.
"Президент Асад встретился с военными сирийской правительственной армии на фронте в районе города Хубейт в провинции Идлиб", - сообщила пресс-служба.
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Пресс-служба также опубликовала фотографию Асада в городе в окружении военных и офицеров, а также карту фронта, согласно которой напротив Хубейта расположены населенные пункты, контролируемые террористами "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*).
Хубейт был освобожден армией от отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусры"* 11 августа.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
* Запрещенные в России террористические группировки.
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