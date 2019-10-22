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РИА Новости

В Сибае проконтролируют ситуацию с превышением ПДК формальдегида в воздухе

11:15 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗагрязнение воздуха
Загрязнение воздуха
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Загрязнение воздуха. Архивное фото
УФА, 22 окт – РИА Новости. Мэрия башкирского Сибая взяла на контроль ситуацию с превышением предельно-допустимой концентрации формальдегида в воздухе города до 18,6 раза, о которой пишут активисты, ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Активисты опубликовали на странице группы "Сибай, дыши" в социальной сети в "ВКонтакте" сообщение, что присутствовали на измерениях воздуха сотрудниками Роспотребнадзора Башкирии и увидели, что на улице Коннопарковой превышение ПДК формальдегида было в 5,6 раза, на улице 8 Марта - в 18,6 раза, а на улице Баймакской - в 1,8 раза.
"Ситуацию, связанную с превышением ПДК формальдегида в нескольких точках, при проведении замеров, инициированных Роспотребнадзором, о котором вчера вечером писали в своей группе активисты, администрация города Сибай взяла на свой контроль. На данный момент мы ждем разъяснений от представителей Роспотребнадзора, которые вчера приехали в город из Уфы и снимали замеры на свои приборы", - пояснили в мэрии Сибая.
В обращении городской администрации к горожанам, размещенном на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте", говорится: "(В ночь на вторник) по инициативе города были проведены повторные замеры в этих же точках лабораториями Учалинского горно-обогатительного комбинатат, Роспотребнадзора совместно с представителями управления гражданской защиты Сибая, активисткой движения "Сибай, дыши!" Вероникой Кадыровой. Замеры на формальдегид проводил Роспотребнадзор Уфы с использованием тех же приборов. Превышение ПДК формальдегида зафиксировано не было".
С ноября 2018 года в нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината в Сибае тлела руда и загрязняла воздух. Экологи ежедневно фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере, с марта 2019 года рабочие затапливают карьер водой и глинистой массой. Ранее в башкирском парламенте сообщали, что в Сибае в последний раз превышение ПДК диоксида серы в окрестностях города наблюдалось 13 июня, а после этого превышений загрязняющих веществ в воздухе не было.
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