В Сибае проконтролируют ситуацию с превышением ПДК формальдегида в воздухе

УФА, 22 окт – РИА Новости. Мэрия башкирского Сибая взяла на контроль ситуацию с превышением предельно-допустимой концентрации формальдегида в воздухе города до 18,6 раза, о которой пишут активисты, ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Активисты опубликовали на странице группы "Сибай, дыши" в социальной сети в "ВКонтакте" сообщение, что присутствовали на измерениях воздуха сотрудниками Роспотребнадзора Башкирии и увидели, что на улице Коннопарковой превышение ПДК формальдегида было в 5,6 раза, на улице 8 Марта - в 18,6 раза, а на улице Баймакской - в 1,8 раза.

"Ситуацию, связанную с превышением ПДК формальдегида в нескольких точках, при проведении замеров, инициированных Роспотребнадзором, о котором вчера вечером писали в своей группе активисты, администрация города Сибай взяла на свой контроль. На данный момент мы ждем разъяснений от представителей Роспотребнадзора, которые вчера приехали в город из Уфы и снимали замеры на свои приборы", - пояснили в мэрии Сибая.

В обращении городской администрации к горожанам, размещенном на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте", говорится: "(В ночь на вторник) по инициативе города были проведены повторные замеры в этих же точках лабораториями Учалинского горно-обогатительного комбинатат, Роспотребнадзора совместно с представителями управления гражданской защиты Сибая, активисткой движения "Сибай, дыши!" Вероникой Кадыровой. Замеры на формальдегид проводил Роспотребнадзор Уфы с использованием тех же приборов. Превышение ПДК формальдегида зафиксировано не было".