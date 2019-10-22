Посол Турции считает слова Помпео о готовности к войне ошибкой перевода

ТАШКЕНТ, 22 окт - РИА Новости. Анкара считает ошибкой перевода слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, "он не мог сделать такого безответственного заявления", заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
"Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления", - сказал он на пресс-конференции в Ташкенте.