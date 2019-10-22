Посол Турции считает слова Помпео о готовности к войне ошибкой перевода

"Чехарда в заявлениях". Готовы ли США воевать с Турцией? Вашингтон готов к военным действиям против Турции, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Свое мнение о том, как нужно воспринимать такие заявления, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Фитин.