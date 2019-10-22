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РИА Новости

Посол Турции считает слова Помпео о готовности к войне ошибкой перевода

11:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 окт - РИА Новости. Анкара считает ошибкой перевода слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, "он не мог сделать такого безответственного заявления", заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Турецкая военная техника на границе с Сирией
Вчера, 08:11Сказано в эфире
"Чехарда в заявлениях". Готовы ли США воевать с Турцией? Вашингтон готов к военным действиям против Турции, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Свое мнение о том, как нужно воспринимать такие заявления, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Фитин.
"Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления", - сказал он на пресс-конференции в Ташкенте.
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Майк ПомпеоТурцияСШАВ мире
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