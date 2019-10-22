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РИА Новости

В Японии отметили, что во время интронизации императора выглянуло солнце

11:06 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаТронный зал Императорского дворца
Тронный зал Императорского дворца
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Тронный зал Императорского дворца. Архивное фото
ТОКИО, 22 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Японские аналитики и журналисты, комментировавшие церемонию вступления на престол нового императора Нарухито, в качестве одного из главных событий отметили то, что ливший с ночи дождь прекратился ровно на 30 минут, пока шла интронизация.
Дождь в японскую столицу принесла область низкого давления, распространившаяся над северо-востоком страны. Дождь шел с ночи, ни на минуту не переставая и во время ритуальных посещений императором Трех святилищ – трех храмов на территории дворца, в которых поклоняются верховному синтоистскому божеству - богине солнца Аматэрасу Омиками, душам императоров и членов императорской семьи, а также богам синтоистского пантеона.
Интронизация нового императора Японии Нарухито
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Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол
За несколько минут до начала церемонии провозглашения восшествия императора на трон дождь усилился. В начале церемонии, до появления императора в тронном зале Мацу-но-ма, который используется в особо торжественных случаях, в помещении царил сумрак. За несколько минут до появления императора робкие солнечные лучи пробились сквозь тучи. Когда же император и императрица поднялись на троны и император начал произносить речь, солнце осветило зал и оставалось на небе до конца церемонии. Стоило закончиться торжествам, как тучи вновь затянули небо и полил холодный дождь.
В Японии считается, что император тесно связан с синтоистскими божествами и прежде всего с богиней солнца Аматэрасу Омиками, от которой унаследовал императорские регалии. Аматэрасу Омиками связывают родственные узы и с легендарным императором Дзимму, правившим с 660 до 585 года до н.э., и от которого, как считается, ведет свой род самая древняя в мире непрерывная династия японских императоров.
Именно поэтому появление солнца во время церемонии восшествия на престол нового монарха многими поданными Страны восходящего солнца было воспринято как хороший знак для всего правления.
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