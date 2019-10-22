СМИ: индийские пограничники обстреляли пакистанские беспилотники в Пенджабе

В Дели задержали боевика, сбежавшего из тюрьмы в Пенджабе Минту был задержан в рамках совместной спецоперации полиции Дели и штата Пенджаб. Он стал вторым из пяти заключенных, задержанным после побега из Набхской тюрьмы в Пенджабе.