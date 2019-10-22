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РИА Новости

СМИ: индийские пограничники обстреляли пакистанские беспилотники в Пенджабе

11:05 22.10.2019
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© AP Photo / Prabhjot GillПакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
© AP Photo / Prabhjot Gill
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Пограничные службы северного индийского штата Пенджаб в ночь на вторник зафиксировали несколько беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство страны с территории соседнего Пакистана, передает агентство ANI.
Согласно его данным, беспилотники были замечены в районе Ферозпур около 22.30 по местному времени (20.00 мск). Индийские военные открыли по ним огонь. О результатах обстрела не сообщается.
Индийский военнослужащий. Архивное фото
28 ноября 2016, 07:35РИА Новости
В Дели задержали боевика, сбежавшего из тюрьмы в ПенджабеМинту был задержан в рамках совместной спецоперации полиции Дели и штата Пенджаб. Он стал вторым из пяти заключенных, задержанным после побега из Набхской тюрьмы в Пенджабе.
В последние месяцы на севере Индии зарегистрирована высокая активность пакистанских беспилотников, вторгающихся в чужое воздушное пространство главным образом через штат Пенджаб. В последний раз подобный перелет произошел 9 октября. До этого – в сентябре – полиция как минимум восемь раз получала информацию от местных жителей об этих аппаратах.
В индийских силовых структурах полагают, что эти "рейды" преследуют вполне конкретную цель: доставка оружия, боеприпасов и средств связи экстремистским группировкам, которые контролируются и получают финансирование из Пакистана.
Представители официального Исламабада пока никак не комментируют эту информацию.
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Пенджаб (Пакистан)ИндияВ мире
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