СМИ: индийские пограничники обстреляли пакистанские беспилотники в Пенджабе

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Пограничные службы северного индийского штата Пенджаб в ночь на вторник зафиксировали несколько беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство страны с территории соседнего Пакистана, передает агентство ANI.
Согласно его данным, беспилотники были замечены в районе Ферозпур около 22.30 по местному времени (20.00 мск). Индийские военные открыли по ним огонь. О результатах обстрела не сообщается.
В последние месяцы на севере Индии зарегистрирована высокая активность пакистанских беспилотников, вторгающихся в чужое воздушное пространство главным образом через штат Пенджаб. В последний раз подобный перелет произошел 9 октября. До этого – в сентябре – полиция как минимум восемь раз получала информацию от местных жителей об этих аппаратах.
В индийских силовых структурах полагают, что эти "рейды" преследуют вполне конкретную цель: доставка оружия, боеприпасов и средств связи экстремистским группировкам, которые контролируются и получают финансирование из Пакистана.
Представители официального Исламабада пока никак не комментируют эту информацию.