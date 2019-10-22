Более 2,4 тысячи км дорог отремонтированы в Подмосковье в 2019 году

КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Более 2,4 тысяч километров дорог отремонтированы в Московской области в текущем году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на заседании правительства региона во вторник.

"Заканчивается сезон ремонта дорог. Общий процент выполнения от поставленного плана составляет 99,9 процентов. За 2019 год мы отремонтировали более 2,4 тысяч километров дорог", - сказал Гержик.

Он добавил, что в настоящее время только один муниципалитет не завершил ремонт дорог.