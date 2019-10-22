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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 2,4 тысячи км дорог отремонтированы в Подмосковье в 2019 году

11:05 22.10.2019 (обновлено: 12:03 22.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дороги
КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Более 2,4 тысяч километров дорог отремонтированы в Московской области в текущем году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на заседании правительства региона во вторник.
"Заканчивается сезон ремонта дорог. Общий процент выполнения от поставленного плана составляет 99,9 процентов. За 2019 год мы отремонтировали более 2,4 тысяч километров дорог", - сказал Гержик.
Он добавил, что в настоящее время только один муниципалитет не завершил ремонт дорог.
"В настоящее время в красной зоне по ремонту дорог находится городской округ Зарайск. В деревне Прудки требуется отремонтировать порядка 3,1 километров дорог. Планируемый срок завершения работ – 25 октября 2019 года", - добавил Гержик.
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Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область
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