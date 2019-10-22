Режиссер Джеймса Бонда сказал, что только он знает, чем закончится фильм

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага заявил, что только он знает, чем закончится боевик, Режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага заявил, что только он знает, чем закончится боевик, сообщает Mirror.

Источник рассказал изданию, что Фукунага снял три альтернативные концовки, чтобы избежать утечки информации о деталях сюжета. Поэтому даже исполнитель главной роли Дэниел Крейг не знает, какой финальный эпизод выберет режиссер.

"Все держится в тайне. Мы такого не ожидали", — прокомментировал источник.

СМИ уже не раз писали о том, что Бонд может быть убит в последнем фильме, после чего агентом 007 станет женщина (Лашана Линч).