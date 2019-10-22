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РИА Новости
Культура

Режиссер Джеймса Бонда сказал, что только он знает, чем закончится фильм

11:20 22.10.2019
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© AP Photo / Michael SohnАктер Дэниэл Крэйг на премьере фильма "Спектр"
Актер Дэниэл Крэйг на премьере фильма Спектр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага заявил, что только он знает, чем закончится боевик, сообщает Mirror.
Источник рассказал изданию, что Фукунага снял три альтернативные концовки, чтобы избежать утечки информации о деталях сюжета. Поэтому даже исполнитель главной роли Дэниел Крейг не знает, какой финальный эпизод выберет режиссер.
"Все держится в тайне. Мы такого не ожидали", — прокомментировал источник.
СМИ уже не раз писали о том, что Бонд может быть убит в последнем фильме, после чего агентом 007 станет женщина (Лашана Линч).
Выход картины запланирован на апрель 2020 год.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел Крейг
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