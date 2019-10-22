МИД Китая призвал продвигать политическое урегулирование в Сирии

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай на фоне сообщений о готовности президента США Дональда Трампа к военным действиям против Турции считает необходимым продвигать политическое урегулирование в Сирии и совместными усилиями бороться с терроризмом в регионе, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы все внимательно следим за ситуацией, касающейся Сирии и Турции, мы уже призывали Турцию прекратить соответствующие военные действия, и надеемся, что все заинтересованные стороны будут действовать совместно для борьбы с терроризмом и продвигать политическое урегулирование в Сирии для поддержания мира и спокойствия в регионе", - заявила дипломат.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. С вечера четверга в зоне турецкой операции действует пятидневное перемирие.