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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Китая призвал продвигать политическое урегулирование в Сирии

11:03 22.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovДым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн
© REUTERS / Stoyan Nenov
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. Архивное фото
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай на фоне сообщений о готовности президента США Дональда Трампа к военным действиям против Турции считает необходимым продвигать политическое урегулирование в Сирии и совместными усилиями бороться с терроризмом в регионе, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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"Мы все внимательно следим за ситуацией, касающейся Сирии и Турции, мы уже призывали Турцию прекратить соответствующие военные действия, и надеемся, что все заинтересованные стороны будут действовать совместно для борьбы с терроризмом и продвигать политическое урегулирование в Сирии для поддержания мира и спокойствия в регионе", - заявила дипломат.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. С вечера четверга в зоне турецкой операции действует пятидневное перемирие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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