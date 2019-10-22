На севере Италии из-за непогоды погиб человек

РИМ, 22 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Один человек погиб, трое пропали без вести в результате непогоды, которая обрушилась в понедельник на север Италии, сообщил новостной телеканал Один человек погиб, трое пропали без вести в результате непогоды, которая обрушилась в понедельник на север Италии, сообщил новостной телеканал RaiNews24

Во вторник утром в окрестностях города Генуя спасатели обнаружили погибшего таксиста, машину которого смыло водой с автодороги. Продолжаются поиски еще троих граждан, в том числе двух пожилых людей, которые пока считаются пропавшими без вести. Минувшей ночью пожарным удалось спасти уроженца Бразилии, который несколько часов провел на дереве, оказавшемся в центре бурного водного потока. Мужчина был доставлен в отделение скорой помощи с диагнозом переохлаждение.

Продолжительные ливневые дожди привели не только к затоплению обширных территорий, но также вызвали сход селевых потоков, крупные провалы грунта на автодорогах и выход рек из берегов.

По данным Национальной службы Гражданской обороны (ГО), наиболее серьезная ситуация сложилась сейчас в областях Лигурия и Пьемонт на северо-западе страны, где в ряде районов был введен "красный" (высший) уровень метеоопасности. В провинции Алессандрия спасатели были вынуждены эвакуировать из затопленных домов около 130 человек. Первые этажи многих зданий заполнила вода и жидкая грязь, некоторые населенные пункты остались без электричества и водопроводной воды. Прервано движение по целому ряду автомобильных дорог, а также на некоторых участках железной дороги, соединяющей Геную с Турином и Миланом.

Глава службы ГО Анджело Боррелли во вторник утром прибыл в префектуру Алессандрии, чтобы на месте ознакомиться со сложившейся ситуаций в зоне непогоды.