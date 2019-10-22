Туск рассказал, от чего зависит решение ЕС по отсрочке Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости, Мария Князева. Решение Евросоюза относительно отсрочки даты Brexit, которая была запрошена Великобританией, будет в значительной степени зависеть от решений парламента этой страны, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Результаты этих консультаций будут в значительной степени зависеть от того, что решит или не решит британский парламент", - сказал он на пленарной сессии Европарламента.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.