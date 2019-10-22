Туск рассказал, от чего зависит решение ЕС по отсрочке Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости, Мария Князева. Решение Евросоюза относительно отсрочки даты Brexit, которая была запрошена Великобританией, будет в значительной степени зависеть от решений парламента этой страны, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
"Результаты этих консультаций будут в значительной степени зависеть от того, что решит или не решит британский парламент", - сказал он на пленарной сессии Европарламента.
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.
Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.
Выход страны из союза без соглашения об условиях этого "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к стране с момента ее отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза.