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РИА Новости

Facebook пытается оправдать нарушение законодательства, заявили в Совфеде

10:55 22.10.2019
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© AP Photo / Jenny KaneИконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона
© AP Photo / Jenny Kane
Иконки социальных сетей на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обвиняя Россию в якобы вмешательстве в выборы в США в 2020 году, Facebook пытается оправдаться за собственные нарушения российского законодательства, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News, компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы, которые пройдут в 2020 году, со стороны России, Китая и Ирана. Вместе с тем, Роскомнадзор высказал замечание Facebook за размещение политической рекламы в день выборов 8 сентября.
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"Обычно подобные заявления опираются на неопровержимые факты. Они предъявлены?" - сказал сенатор.
По его словам, "скорее, мы имеем дело с попыткой оправдать собственную "активность" на нашем политическом поле".
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер утверждал в докладе, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело.
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Представители США ранее уже заявляли, что Россия и Китай продолжают попытки вмешательства в выборы в США. Москва и Пекин отвергают эти обвинения.
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