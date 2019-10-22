Facebook пытается оправдать нарушение законодательства, заявили в Совфеде

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обвиняя Россию в якобы вмешательстве в выборы в США в 2020 году, Facebook пытается оправдаться за собственные нарушения российского законодательства, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News , компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы, которые пройдут в 2020 году, со стороны России, Китая и Ирана. Вместе с тем, Роскомнадзор высказал замечание Facebook за размещение политической рекламы в день выборов 8 сентября.

"Обычно подобные заявления опираются на неопровержимые факты. Они предъявлены?" - сказал сенатор.

По его словам, "скорее, мы имеем дело с попыткой оправдать собственную "активность" на нашем политическом поле".

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер утверждал в докладе, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.