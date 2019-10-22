МИД Китая оценил слова Цукерберга о вмешательстве Пекина в выборы в США

"Говоря об этих обвинениях, что Китай вмешивается в президентские выборы США, я могу отметить, что это происходит уже не в первый раз и это смехотворно. Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, и мы никогда не были заинтересованы во вмешательстве в президентские выборы других государств", - заявила дипломат.