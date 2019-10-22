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РИА Новости

МИД Китая оценил слова Цукерберга о вмешательстве Пекина в выборы в США

10:55 22.10.2019
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© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Steven Senne
Основатель Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай считает смехотворными обвинения в якобы вмешательстве Пекина в президентские выборы в США, тот, кто выдвигает подобные обвинения, должен предоставить доказательства, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, что компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы 2020 года со стороны России, Китая и Ирана.
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"Говоря об этих обвинениях, что Китай вмешивается в президентские выборы США, я могу отметить, что это происходит уже не в первый раз и это смехотворно. Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, и мы никогда не были заинтересованы во вмешательстве в президентские выборы других государств", - заявила дипломат.
Она отметила, что, если кто-то желает высказать соответствующие подозрения или обвинения, им следует "предоставить доказательства".
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Представители США ранее уже заявляли, что Россия и Китай продолжают попытки вмешательства в выборы в США. Москва и Пекин отвергают эти обвинения.
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Хуа ЧуньинСергей ЛавровМИД КНРМарк ЦукербергРоссияСШАFacebook, Inc.В мире
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