Из найденного под Красноярском сейфа изъяли 18 килограммов золота

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силовики изъяли 18 килограммов золота, обнаруженного в сейфе на месте разрушения дамбы в Красноярском крае, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.

В субботу в 02.00 мск на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.

Как сообщили в СК, на допросе гендиректор артели заявил, что в одном из разрушенных водой техпомещении находился сейф с золотом.

"Сейф изъят вместе с золотом сотрудниками правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в найденном сейфе находилось золото общим весом 18 килограммов.