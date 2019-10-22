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РИА Новости

Из найденного под Красноярском сейфа изъяли 18 килограммов золота

10:53 22.10.2019 (обновлено: 11:30 22.10.2019)
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силовики изъяли 18 килограммов золота, обнаруженного в сейфе на месте разрушения дамбы в Красноярском крае, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.
В субботу в 02.00 мск на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Вчера, 08:17РИА Новости
Спасатели обследовали берег реки в месте прорыва дамбы под Красноярском
Как сообщили в СК, на допросе гендиректор артели заявил, что в одном из разрушенных водой техпомещении находился сейф с золотом.
"Сейф изъят вместе с золотом сотрудниками правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в найденном сейфе находилось золото общим весом 18 килограммов.
Исходя из текущих котировок золота на Лондонской бирже металлов 18 килограммов золота оценивается порядка в 860 тысяч долларов (почти 55 миллионов рублей).
Прорыв дамбы в Красноярском крае
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