В СК рассказали подробности убийства в московском хостеле

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух человек в московском хостеле – сотрудник этого учреждения, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Задержанный - сотрудник хостела. Предварительно установлено, что ранее он был судим", - сказала Иванова.

Что стало причиной поножовщины, следствие не уточняет. Полиция заявляла, что мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом неясно, пытался ли он ограбить людей или просил в долг.

Среди четырех пострадавших - жена одного из сотрудников заведения и пятеро постояльцев, отметила Иванова.

Подозреваемый, по ее словам, повредил себе палец и сейчас находится на операции. Следователи допросят его, как только позволят врачи.