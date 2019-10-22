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РИА Новости

В СК рассказали подробности убийства в московском хостеле

10:49 22.10.2019 (обновлено: 13:44 22.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух человек в московском хостеле – сотрудник этого учреждения, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Задержанный - сотрудник хостела. Предварительно установлено, что ранее он был судим", - сказала Иванова.
Что стало причиной поножовщины, следствие не уточняет. Полиция заявляла, что мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом неясно, пытался ли он ограбить людей или просил в долг.
Среди четырех пострадавших - жена одного из сотрудников заведения и пятеро постояльцев, отметила Иванова.
Подозреваемый, по ее словам, повредил себе палец и сейчас находится на операции. Следователи допросят его, как только позволят врачи.
Двойное убийство произошло сегодня утром в одном из хостелов в деревне Дудкино в Новой Москве. Пострадавшие доставлены в больницу.
Кадры с места убийства двух человек в московском хостеле
Вчера, 10:28РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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