Пхеньян усилит работу межправкомиссии с Россией, заявил парламента КНДР

"Мы хотели бы предложить придать новый импульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая играет очень важную роль в развитии двусторонних экономических связей, чтобы наши законодательные органы создавали юридические основания, правовой фундамент для вывода на более высокий уровень наших торгово-экономических отношений", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.