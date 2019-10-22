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РИА Новости

Пхеньян усилит работу межправкомиссии с Россией, заявил парламента КНДР

10:49 22.10.2019 (обновлено: 11:01 22.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пхеньян приложит усилия для активации работы межправкомиссии России и КНДР, заявил председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Мы хотели бы предложить придать новый импульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая играет очень важную роль в развитии двусторонних экономических связей, чтобы наши законодательные органы создавали юридические основания, правовой фундамент для вывода на более высокий уровень наших торгово-экономических отношений", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Он добавил, что парламенты РФ и КНДР должны стараться сохранить добрую атмосферу сотрудничества между двумя странами.
Предыдущее заседание межправкомиссии РФ - КНДР прошло в Москве 4-6 марта. Следующее состоится в Северной Корее, по словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, сроки еще определяются.
Глава Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон в Москве
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